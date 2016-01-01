فاز ليفربول على مانشستر سيتي، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول، بالمباراة التي تقام على ملعب انفيلد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

أحرز جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول الهدف الأول، في مرمى مانشستر سيتي، بالدقيقة 8 من الشوط الأول.