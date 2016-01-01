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بالفيديو.. ليفربول يتقدم بهدف على مانشستر سيتي بالشوط الأول
31
ديسمير
2016
20:46 PM
فاز ليفربول على مانشستر سيتي، بهدف دون رد، خلال الشوط الأول، بالمباراة التي تقام على ملعب انفيلد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزيأحرز جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول الهدف الأول، في مرمى مانشستر سيتي، بالدقيقة 8 من الشوط الأول.
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