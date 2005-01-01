كتب- عمر قورة: حقق تشيلسي رقمًا قياسيًا بعد فوزه على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز

وتمكن البلوز من تحقيق أعظم سلسلة انتصارات على مر تاريخ البريمرليج، عندما وصل اليوم إلى فوزه رقم 13 على التوالي.

وبالتالي يعادل تشيلسي رقم غريمه اللندني نادي آرسنال، حيث كان الجانرز أول فريق بالدوري يحقق هذه السلسة موسم (2001-2002).

أحرز المدافع جاري كاهيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني بعدما عادل مارتينز إندي النتيجة لستوك سيتي في الدقيقة 46، وسجّل وليان الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 57، إلا أن كراوتش نجح وأعاد المباراة لنقطة البداية بإحرازه هدف التعادل لستوك سيتي، قبل أن يعود تشيلسي للتقدم من جديد بعد دقيقة بتسجيله الهدف الثالث، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق اختتم دييجو كوستا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لتشيلسي.

وبإمكان رجال المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي تجاوز آسنال وتحطيم رقم قياسي جديد، بالوصول إلى الانتصار الـ14 على التوالي في المباراة المقبلة، عندما يواجه منافسه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير الأربعاء المقبل.

وغاب المحترف المصري رمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتي عن المباراة بعدما ظّل على مقاعد البدلاء.

بتلك النتيجة احتفظ تشيلسي على الصدارة برصيد 49 نقطة، في المقابل واصل ستوك مسلسل هزائمه ليتوقف رصيده عند 21 نقطة محتلاً المركز الرابع عشر.

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