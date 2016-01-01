أكد المقدم عماد حماد، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لمرور القاهرة، أن هناك سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور، نافيا وجود أي أعطال أو إصلاحات على الطرق

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن هناك إخطار بوجود حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة عرب المحمدي، أسفر عن وفاة شخص، نتيجة السرعة الزائدة، مناشدًا المواطنين الالتزام بالسرعات المقررة وضرورة توخي الحذر حفاظا على سلامتهم.وناشد المواطنين مساعدة رجال الأمن في عملية تأمين احتفالات رأس السنة، بالالتزام بالقواعد المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين، وأكد وجود انتشار أمني مكثف على جميع الطرق منذ الصباح الباكر.