قال وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور هاني محمود، إن المواطن العادي لم يشعر حتى الآن، بفوائد المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة كشبكة الطرق، مؤكدًا أن 2016 أكثر عام شهد الكشف عن العديد من قضايا الفساد

وأشاد «سالم»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، بدور جهاز الرقابة الإدارية في الكشف عن قضايا الفساد طوال عام 2016، مؤكدًا أن هناك أمل و2017 سيكون بداية الانطلاقة لمصر، وقال:| سنجني ثمار المشروعات القومية|.