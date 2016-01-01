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بالفيديو.. نصر سالم: أهم إنجازات 2016 عدم تورط مصر في حروب
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ديسمير
2016
12:50 PM
أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق أن من أهم الإنجازات في 2016، هو عدم تورط مصر في أي حرب بدول عربيةوأوضح أن الدول العربية تنظر لمصر على أنها المخلص، والأمل والشقيقة الكبرى، فلا يجوز أن تنحاز لدولة على حساب دولة أخرى.وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن كل الأطراف في اليمن ينظرون إلى مصر على أنها صاحبة القرار، وكذلك الأمر في ليبيا، معتبرًا أن كل الأزمات التي مرت بها الدول العربية هي بفعل فاعل، محملا أمريكا المسئولية.
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