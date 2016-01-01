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بالفيديو.. وليد توفيق يبهر «أبلة فاهيتا» بـ«عيون بهية»
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ديسمير
2016
04:48 AM
أشعل المطرب وليد توفيق، ستوديو برنامج «الدوبلكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، بعدد من أغانيه منها «تيجي نقسم القمر، عيون بهية»وأعرب المطرب اللبناني خلال البرنامج المذاع على فضائية «cbc»، عن أمنيته بأن يكون العام الجديد خير على كافة دول المنطقة العربية وخاصة مصر.
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