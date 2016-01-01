وصف الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل بأنه برنامج الإجراءات المؤلمة التي رآها الشعب، لافتا «نحن في مصر أمام فشل اقتصادي غير مسبوق»

وأضاف خلال برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، «مشكلة حكومة المهندس شريف إسماعيل أن سلطاته مقيدة، وتعمل كأنها جهاز تنفيذي خاضع لمؤسسة الرئاسة، وهي لا تحكم»، موضحا أن الحكومة الحالية تفتقد للخبرة، ولا يوجد بها سوى وزيران فقط هما اللذين يملكان موهبة التحدث، والإقناع.