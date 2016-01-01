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بالفيديو.. السناوي: المتورط في تأييد سعودية تيران وصنافير هيتحاكم
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ديسمير
2016
02:48 AM
أرجع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، أسباب إرسال الحكومة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بـ 15 يوما، إلى علم الحكومة بأن الجزيرتين مصريتان، وأن حكم المحكمة سيصدر بذلكوقال |السناوي| خلال برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، «إن إقرار مجلس النواب بسعودية الجزيرتين جريمة مكتملة الأركان، وكل من تورط في تأييد سعودية تيران وصنافير سوف يحاكم في المستقبل»، مؤكدا أنه لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرض مصر مهما كان الثمن.وأضاف |السناوي|، «عمرى ما شوفت دولة تتقدم وتسارع في إثبات أحقية ملكية دولة أخرى لجزيرة على أرضها».
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