أجهشت الإعلامية وفاء طولان في البكاء على الهواء أثناء زيارتها لإحدى السيدات التي تعيش بمفردها في مسكنها

وتأثرت الإعلامية خلال برنامج «مصر أحلى» المذاع على فضائية «المحور» بعد سماعها قصة الحاجة «سعاد»، وتبينها عدم قدرتها على تلبية احتياجات أولادها.وقالت الحاجة «سعاد»: «زوجي يعانى من اضطراب نفسي، وتم إدخاله مستشفى الأمراض العقلية مرتين، ولديّ ولدان، وأرقد في فراشي منذ 15 عاما؛ بسبب مرضي».