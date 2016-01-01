قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، |إن الحكومة ستقوم بتنقية بطاقات التموين؛ لتوصيل الدعم لمستحقيه|

وأضاف |سلطان| في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أنه حتى هذه اللحظة سيستمر الدعم العيني، وقرار الدعم النقدي وارد.وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستطلق تجربة تطبيق منظومة كارت البنزين الذكي، بداية العام الجديد في 8 محافظات حتى يتسنى تعميمها على كافة المحافظات بعد تقييم التجربة، مشيرا إلى أنه لا يجب استباق الأمور في الحديث عن تطبيق المنظومة. ونفى |سلطان| صحة ما تردد عن تحريك أسعار الوقود بداية العام الجديد، اعتدادا بأن ما تم تداوله عن ذلك مجرد شائعة.