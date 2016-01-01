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بالفيديو.. سعيد حساسين يشكر «فيتو» بعد فوزه كأفضل إعلامي
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ديسمير
2016
01:48 AM
وجّه الإعلامي سعيد حساسين، الشكر لجريدة «فيتو»، بعد تصدره استفتاء البوابة الإخبارية كأفضل إعلامي في 2016، واصفًا موقعها بأنه واحد من أفضل المواقع الإخبارية المصرية المحترمةوأكد خلال برنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن الاستفتاء كان نزيهًا ولا يوجد به أي مجاملات، موجها الشكر لرئيس تحرير جريدة فيتو الكاتب الصحفي عصام كامل، قائلا: |أقسم بالله أشهد بنزاهة موقع فيتو في هذه المسابقة|. ووجّه |حساسين| شكره لكل جمهور قناة العاصمة، الذين منحوه هذه الثقة، ولكل إعلاميي القناة، وفريق الإعداد وطاقم العمل لجهدهم المشهود.
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