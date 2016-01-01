اتهمت 6 أحزاب تونسية حركة النهضة «الإخوان» بالتورط في إرسال عناصر إرهابية للقتال في سوريا

وقالت قناة «العربية»، إن وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن عودة نحو 500 إرهابي من مواقع القتال في سوريا وسط مطالبات للنهضة بقبول ما أسموه توبة هذه العناصر.وفي ذات السياق، أكدت السلطات التونسية أنها لديها قوائم بأسماء جميع العناصر الإرهابية الملتحقة بتنطيمي داعش والقاعدة في العراق وسوريا.وحذرت السلطات هناك من خطورة عودة هذه العناصر على الأمن القومي للدولة.