اخبار مصر
-
رياضة
- محمد حلمي: أعد جماهير الزمالك بالفوز على الأهلي في السوبر
- انتهاء أزمة شيكابالا مع محمد حلمي
- محمد حلمي: شيكابالا زي ابني
- البدري يكشف عن البديل الأفضل لعبد الله السعيد
- حسام البدري يحسم رحيل معلول خلال أيام
- رونالدو يتحدث عن مركز نجله المفضل
- البدري يتحدث عن دور عماد متعب داخل الفريق
- حسام البدري يتحدث عن استبعاد صبري ومعلول.. ومشاركة مؤمن زكريا
- البدري يوضح تأثير تبديل ستانلي على تغيير خطته قبل القمة
- حسام البدري يكشف حقيقة شجاره مع شيكابالا وباسم مرسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أحزاب تونسية تتهم الإخوان بإرسال مقاتلين لسوريا
31
ديسمير
2016
00:48 AM
اتهمت 6 أحزاب تونسية حركة النهضة «الإخوان» بالتورط في إرسال عناصر إرهابية للقتال في سورياوقالت قناة «العربية»، إن وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن عودة نحو 500 إرهابي من مواقع القتال في سوريا وسط مطالبات للنهضة بقبول ما أسموه توبة هذه العناصر.وفي ذات السياق، أكدت السلطات التونسية أنها لديها قوائم بأسماء جميع العناصر الإرهابية الملتحقة بتنطيمي داعش والقاعدة في العراق وسوريا.وحذرت السلطات هناك من خطورة عودة هذه العناصر على الأمن القومي للدولة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
تعليق مرتضى منصور على خسارة الزمالك.. الأعلى قراءة في توك شو فيتو
أحزاب تونسية تتهم الإخوان بإرسال مقاتلين لسوريا
كريستيانو رونالدو يتحدث لـ كل يوم جمعة عن وقفته الشهيرة قبل تسديد الكرات الثابتة
كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: أحزن عند الخسارة لكن أحاول أن أنسى وأفكر في المباراة القادمة
كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: 99% من الليالي أذهب إلى السرير سعيدا
كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: من الصعب أن أحدد قدوتي ، لدى طابعي الخاص
كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: الموسيقى دائما جزء من حياتي
كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: أحب الغناء والرقص لكن صوتي ليس جيدا
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع