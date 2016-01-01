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كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: أنا أبتسم ، ومن لا يعرفوني جيدا يقولون عني أشياء غير حقيقية
30
ديسمير
2016
23:33 PM
بواسطة
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