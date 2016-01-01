قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان من أعز أصدقائه، لافتًا إلى أن حياته حملت العديد من أعمال الخير ومساعدة الآخرين، مردفًا: «كان بيعرف ربنا كويس جدا»

وتابع حواس، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم حمدي رزق، أن عمر الشريف عندما أصيب بأزمة قلبية دعا الله إذا شفاه من المرض سيمتنع عن شرب السجائر، مشيرًا إلى أنه كان يعشق الإيطاليين بشكل غريب وهم أيضا كانوا ولا يزالون يعشقونه، مؤكدًا أنه كان مثقفًا ومطلعًا لكل ما له علاقة بعالم الآثار.