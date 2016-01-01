هنأ الإعلامي مجدى طنطاوى، الدكتور سعيد حساسين، لتصدره المركز الأول في الاستفتاء الذي أجرته جريدة «فيتو»، لأفضل شخصية إعلامية لعام 2016، وحصل على نسبة 30% من إجمالي الاستفتاء ليتصدر المركز الأول

وأكد «طنطاوى» خلال برنامج «كلام جرايد» المذاع على فضائية «العاصمة»: أن بوابة «فيتو» هي رقم واحد في مصر الآن، لأنها متميزة وتتسم بالمصداقية وتواكب الأحداث ومتواجدة في مكان الحدث.وأشاد بجهود الكاتب الصحفى عصام كامل، رئيس التحرير، وأنه استطاع وضع البوابة في الصفوف الأولى ليلجأ إليه كل من يبحث عن خبر صادق، وسريع.وتلا خبر تصدر «حساسين» باستفتاء فيتو لأفضل إعلامي في 2016.