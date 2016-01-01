قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2016 سيكون لها مردود إيجابي في نهضة وتقدم مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد منتصف 2017 انطلاقة وانفراجة اقتصادية كبيرة

وأشار |حواس|، خلال لقائه ببرنامج |نظرة|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم حمدي رزق، إلى أن من اتخذ قرار المشروع النووي رجل يحب مصر، مؤكدا أن الطابور الخامس ما زال يعمل على تعطيل مصر وتخريبها ويجب القضاء على أفراده.