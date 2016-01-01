قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، إن الحقد أكثر صفة بغيضة تتملك العديد من المصريين

وأضاف |حواس|: |لو شيلنا الحقد اللي جوانا في الشعب هنبقا أحسن شعب|، مشيرًا إلى أن المصريين أصدقاء الإله |ست|، إله الشر، والذي قتل شقيقه ومثل به وألقى به في البحر.وأكد |حواس|، خلال لقائه ببرنامج |نظرة|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم حمدي رزق، أنه لن ترتق مصر وتتقدم إلا بتوقف شعبها عن الأحقاد والشائعات.