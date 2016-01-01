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وزير القوى العاملة: إلغاء نظام الكفيل بالخليج قريبا
30
ديسمير
2016
19:49 PM
أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بقرار الأردن بإلغاء تصاريح دخول وخروج العمالة المصرية بأراضيها بدءا من يناير المقبل، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تحتل المرتية الثانية في الأردنوأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، إلى أن الخطوط مفتوحة بين مصر والأردن لاستقدام مزيد من العمالة المصرية هناك، موضحًا أنه تم مفاوضات إسقاط نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية طبقًا للاتفاقيات الدولية في طريقة للتفعيل، والعودة من جديد لنظام عقود العمل.وأكد أن إلغاء نظام الكفيل الموجود بدول الخليج العربي قريبًا، لافتًا إلى أن قطر الدولة الأولى بالخليج التي ألغت نظام الكفيل.
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