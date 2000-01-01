علق الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، على استفسار متصلة تدعي |نعمات| من الإسكندرية، عن أن زوجة أحد أقاربها تعمل لمدة 18 ساعة ولا تعطي زوجها حقه من الرعاية أو الاهتمام، قائلًا:|طلاقها أولى ونخلص من وجع القلب|

وأضاف خلال برنامجه |فتاوي|، المذاع على قناة |الحياة|، أن هناك خللا في الحياة الزوجية بسبب عدم ممارسة الزوج للقوامة التي أولاها الله تعالى له على زوجته وترك لها الحبل على الغارب، لذا فهو يدفع معها ثمن الضريبة، مشيرًا إلى أنه يجب على الزوج أن يقعدها في المنزل طالما أن ساعات العمل طويلة ويوفر لها حياة كريمة فإن لم ترغب فيجب تطليقها.