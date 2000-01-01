استنكر الإعلامي تامر أمين تصريح الفنانة فيفي عبده، |نفسي آخد سيلفي واحد ليلة رأس السنة مع ربنا سبحانه وتعالى|، مضيفًا: |للأسف كل الراقصات عندهم فكرة الاستهتار مع الله ومع الدين

. وصلت للدرجة دي|.وأكد تامر أمين، أن هذا التصريح يعتبر ابتذال مرفوض ولا يجب السكوت عليه.وعبر أمين، خلال برنامجه |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، عن اندهاشه من فكرة التجاوز بحق الإله، مشيرًا أن هذا التصريح يدعو للقلق، لأنه استهانة وعدم خوف من الله، متابعا: |زي ما ربنا العزيز الحكيم هو أيضًا المنتقم الجبار|.يذكر أن الإعلامي محمد سعد مقدم برنامج |هوليود الشرق| وجه سؤالًا للفنانة فيفي عبده، قائلًا: |لو هتختاري شخص واحد ياخد معاكي سيلفي ليلة رأس السنة هيكون مين؟، فأجابته: |لو هاخد سيلفي واحد ليلة رأس السنة.. هيبقى مع ربنا سبحانه وتعالى.. وأقوله يارب اديني اللي أنا عايزاه واحفظ لي أولادي|.