اشتكى متصل يدعى |أيمن|، من تعدي خاله على زوجته أمامه وضربها على وجهها، وجاء تصرفه ادعاءً منه أنها تجاوزت في حق زوجته مضيفًا: |خالي ضرب مراتي قدامي وهي دلوقتي بتعايرني

. أقتله ولا أعمل إيه|.وعلقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال برنامج |فقه المرأة|، المذاع على قناة |الحياة|، أن انتصار خاله إرضاء لزوجته انتصار شيطاني، لافتة إلى أن الشيطان زين له أعماله فنسي الله، إن الله عز وجل صاحب العفو والسماحة والمغفرة، داعية المشتكي بأخذ انتصار الله وترك الأمر على الله.