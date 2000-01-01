قال الموسيقار حلمى بكر، إنه لا يعترف بأنصاف الأصوات أو المطربين، وأنه يسعى لترجمة صوت المتسابق، والبطل فيه الحنجرة، والأذن هي المسئولة عن تقييم ذلك

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كرسي الاعتراف»، المذاع على فضائية «المحور»، تقديم جيهان لبيب، أن الاعتراض ظاهرة صحية، ولكن بشروط فهناك من يعترض لمجرد الاعتراض فقط وهو ما يطلق عليه «عبد المعترض»، ولست من تلك الفئة ولكني أعترض على أسس وثوابت عندما أتحدث في مجالى».وأوضح أن أوجه الاعتراض تأتي من شخصية على مستوى الفكر والثقافة والخبرة.