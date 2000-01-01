انتهى، الشوط الأول من مباراة المصرى البورسعيدى أمام الإنتاج الحربى، بتقدم الأول بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصرى الممتاز

أحرز فريد شوقى لاعب المصرى البورسعيدى الهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي بالدقيقة 9 من الشوط الأول.