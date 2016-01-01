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بالفيديو.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون
30
ديسمير
2016
12:49 PM
بدأت منذ قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد التليفزيون المصرى، وتدور خطبة الجمعة اليوم، حول |الاعتبار بالزمن ومصائر الأمم والدول قديما وحديثا|وطالبت وزارة الأوقاف الالتزام بالخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية والالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، مشددة على أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.
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