قامت الإعلامية سلمى صباحي بغناء أغنية برنامجها |بنات وولاد| المذاع على فضائية |النهار| بمشاركة مجموعة من الأطفال، حيث رددت كلمات الأغنية وسط تشجيع الأطفال، وفي ظل حالة من السعادة بين الأطفال المشاركين معها في البرنامج، وتعالت أصواتهم بالغناء مع سلمى

وبرنامج |بنات وولاد| خاص بالأطفال ويذاع كل جمعة في التاسعة صباحًا على فضائية النهار، ويقدم مجموعة من الفقرات الترفيهية والتعليمية للأطفال وهو من تقديم سلمى صباحي.