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بالصور.. منى الشاذلي تكرم الفائزين في استفتاء 2016
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ديسمير
2016
12:49 PM
تكشف الإعلامية |منى الشاذلي| مساء، اليوم الجمعة، على فضائية cbc عن الفائزين في الاستفتاء السنوي الذي تجريه للعام الثاني على التوالي، والذي يشمل 13 فئة رئيسية لجوانب الحياة في مصر على المستوى الرياضي والفني و العامويعد الاستفتاء هو الأضخم |تلفزيونيًا| على مستوى الفضائيات العربية؛ حيث شارك في تنفيذه الميداني نحو 200 طالب من طلاب كلية الإعلام، ممن قاموا بجمع الأصوات عبر استمارات بلغ عددها نحو ٣٠٠٠ استمارة ورقية في عدد من محافظات مصر بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني الذي شارك فيه أكثر من 100 ألف شخص، لتظهر النتائج عقب إتمام عملية الفرز وحساب النسب المتوسطة لكل فئة و كل مرشح على حده.كان ضمن الفائزين الدكتور جمال شيحة الذي حصد لقب أفضل شخصية عامة بنسبة 45 % من إجمالي الأصوات، وذلك عن مبادرته الخاصة بعلاج فيروس |سي| في قرى مصر الفقيرة.فيما فاز |من 30 سنة| كأفضل فيلم لعام 2016 بنسبة 37 % من إجمالي عدد الأصوات، وفاز الروائي أحمد مُراد بجائزة أفضل كتاب عن روايته أرض الإله بنسبة 54 % من إجمالي عدد الأصوات.وحصل محمد ممدوح على لقب أفضل ممثل بإجمالي 30 % من عدد الأصوات، وفازت دنيا سمير غانم بلقب أفضل ممثلة بنسبة 39 % من إجمالي عدد الأصوات.وفي مجال الغناء فاز النجم الكبير عمرو دياب بلقب أفضل مُطرب بنسبة 46% من إجمالي عدد الأصوات، وفازت اللبنانية إليسا بجائزة أفضل مطربة بنسبة 52 % من عدد الأصوات، واقتنص أحمد شيبه جائزة أفضل أغنية شعبية عن |آه لو لعبت يازهر| بنسبة 57 % من إجمالي عدد الأصوات.وحصدت المطربة أصالة جائزة أفضل أغنية مفردة عن أغنيتها «عيش سكر وطن» بنسبة 47 % من إجمالي الأصوات، وفاز تامر حبيب بجائزة أفضل سيناريو بنسبة 43 % من إجمالي الأصوات عن مسلسل |جراند أوتيل|. وفي مجال الرياضة فاز لاعب كرة القدم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي روما الإيطالي بجائزة أفضل شخصية رياضية بنسبة 41 %، فيما فاز لقطة «دموع مصور» بأفضل صورة لعام 2016 بنسبة 30 %، وفاز فيديو طلاب صيدلة بلقب أفضل فيديو في العام بنسبة تصويت بلغت 39 % من إجمالي عدد الأصوات. وقامت الإعلامية منى الشاذلي بتوزيع الجوائز على الفائزين في استفتاء 2016 بمشاركة المذيعة |جيهان عبد الله| والمخرج |عمرو سلامة| والشاعر الغنائي |أمير طعمية|، الذي وصف الاستفتاء بكونه واحدًا من أنزه استطلاعات الرأي في مصر. ويعد الاستفتاء تقليدًا سنويًا لبرنامج |معكم.. منى الشاذلي| إذ انطلق في العام الماضي، محققًا نجاحًا كبيرا ويعرض البرنامج على فضائية cbc في الثامنة، مساء يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع.تعليقات الصور:1-جمال شيحة شخصية العام في استفتاء |معكم..منى الشاذلي| 20162- جمال شيحة ومنى الشاذلي خلال التكريم3-الروائي أحمد مراد وجائزة أفضل كتاب في استفتاء |معكم.. منى الشاذلي|4-أحمد مراد يتوسط منى الشاذلي وجيهان عبد الله خلال استلام الجائزة5- تامر حبيب وجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل|جراند أوتيل|6-أحمد شيبة |أفضل مطرب شعبي| في استفتاء |معكم.. منى الشاذلي|7-الإعلامية منى الشاذلي خلال توزيع جوائز الاستفتاء لعام 20168-المخرج عمرو سلامة والإعلامية منى الشاذلي مع طلاب صيدلة الحاصلين على أفضل فيديو9-المخرج عمرو سلامة والإعلامية منى الشاذلي مع طلاب صيدلة الحاصلين على أفضل فيديو10- أمير طعيمة يشارك في توزيع جوائز استفتاء |معكم.. منى الشاذلي
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