قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، |إنه كان واثقا من هزيمة القلعة البيضاء أمام فريق نادي الأهلي، في لقاء القمة 113|

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكرة في دريم» تقديم خالد الغندور المذاع على فضائية «دريم»: «كنت عارف أن الأهلي هيكسب علشان أنا بتشائم من رقم 13، واعتقلت يوم 13 نوفمبر 1987، واتفصلت من العمل في القضاء بعدما حصلت على جائزة الدولة في القانون علشان ظهرت في التليفزيون وكان يوم 13 ديسمبر، ودي القمة 113».كان النادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك في لقاء القمة 113، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.