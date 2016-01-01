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بالفيديو.. مرتضى منصور: لو محمد حلمي تقدم باستقالته هقوله شكرا
30
ديسمير
2016
03:48 AM
وصف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استبعاد باسم مرسي من المنتخب بـ«الجريمة»، وقال: «هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني جاي بيبلطج في البلد»وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكرة في دريم» تقديم خالد الغندور المذاع على فضائية «دريم»، أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع مجلس الإدارة لبحث موقف محمد حلمي المدير الفني للنادي.وتابع: «محمد حلمي مش مبسوط، ومش عارف ليه، ولو تقدم باستقالته هقوله شكرا، ولن يعمل أحد في الزمالك مجبرًا».
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