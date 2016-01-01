قال الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف، |إن أصحاب الفكر المتشدد يؤمنون بأحادية المذهب الواحد|، متابعا: «من ليس له شيخ فالشيطان شيخه، وهو شعار يطبقه السلفيون من أصحاب الفكر المتشدد»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بنحبك يا مصر» المذاع على فضائية «LTC» تقديم حاتم نعمان، أن كل الجماعات المتشددة لها مفتى خاص بها ولا يخرج عنه أحد حتى لو نزل عليه النبي مرة أخرى.وتابع: «صك المغفرة لم يعطه الله لأحد ولا حتى لنبي من أنبيائه».