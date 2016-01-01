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وزير الصحة يحذر المستشفيات الحكومية من إخفاء الأدوية عن المرضى
30
ديسمير
2016
01:47 AM
تعهد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بتوفير كافة الأدوية في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، قائلا: «أدوية المستشفيات الحكومية تخضع لمناقصة، وموجودة، والشركات لم تتوقف عن التوريد»وحذر مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقيم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، المستشفيات العامة والتعليمية والحكومية من إخفاء الأدوية عن المرضى.وأكد أن كافة الأدوية متوفرة في المستشفيات، وأن زيادة الأسعار على الأدوية تخص الصيدليات فقط، ولافتا إلى أن ألبان الأطفال بها وفرة.
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