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وزير الصحة: اتفقنا على زيادة 15% على الأدوية المحلية و20% للمستورد
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ديسمير
2016
01:47 AM
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على الزيادة الجديدة من 15 إلى 20 % من بداية فبراير المقبلوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقيم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، |إن وزارة الصحة ستختار الأدوية التي سيتم قرار الزيادة عليها|، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء الأدوية للأمراض الحساسة بزيادة مقبولة؛ لتخفيف العبء عن المريض المصري.وأضاف: «لجنة التسعير شكلت لجنةً؛ لاختيار الأدوية التي سيتم تطبيق الزيادة عليها بنسبة 15% على المنتج المحلي، و20% على الأدوية المستوردة لحين استقرار الدولار، وسيتم إعادة تقييم الموقف مرة أخرى بعد 6 أشهر».
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