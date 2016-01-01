أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على الزيادة الجديدة من 15 إلى 20 % من بداية فبراير المقبل

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقيم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، |إن وزارة الصحة ستختار الأدوية التي سيتم قرار الزيادة عليها|، مشيرا إلى أنه سيتم استثناء الأدوية للأمراض الحساسة بزيادة مقبولة؛ لتخفيف العبء عن المريض المصري.وأضاف: «لجنة التسعير شكلت لجنةً؛ لاختيار الأدوية التي سيتم تطبيق الزيادة عليها بنسبة 15% على المنتج المحلي، و20% على الأدوية المستوردة لحين استقرار الدولار، وسيتم إعادة تقييم الموقف مرة أخرى بعد 6 أشهر».