داعبت الإعلامية رشا نبيل، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، على الهواء قائلة: «من أول يناير هتعمل فينا إيه عايزينك توفر لنا الأدوية من غير أي زيادة»

فرد وزير الصحة في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»: «بقالي شهرين بحاول مع شركات الأدوية، ولكن هناك مصانع هتقفل ولاقيت نفسي أمام أدوية هتختفي وشركات تطالب بزيادة الأسعار، وتم الوصول لصيغة تفاهم والاتفاق على الزيادة الجديدة لتوفير الأدوية».