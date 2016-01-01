نفى المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، صحة ما تردد عن زيادة رسوم الزواج بداية من شهر يناير المقبل، مؤكدا أن كل ما أثير بهذا الشأن شائعة

وقال |النشار| في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، |إن زيادة رسوم الزواج تتم بقانون ولا يوجد هناك قانون بهذا الشأن إلى الآن|، مشددا على أن رسوم الزواج ثابتة وهي 1.5 % على الـ 100جنيه و2% على ما يفوق ذلك المبلغ.