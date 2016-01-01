اخبار مصر
-
رياضة
- فيديو كوميدي لـ«مدحت شلبي» بعد فوز الأهلي «آه لو لعبت يازهر»
- عدسة مصراوي ترصد احتفالات مجنونة لجماهير الأهلي
- غالي وزكريا وسليمان وباسم أبرز المستبعدين من قائمة الفراعنة
- بعد الهزيمة من الأهلي.. مرتضى يدعو مجلسه لاجتماع طارئ الجمعة
- الأهلي راحة من المران حتى 6 يناير
- البدري: العقوبات في انتظار أنطوي.. وهذا موعد رحيله
- حازم الهواري: الروح الرياضية أهم مكاسب القمة
- ريال مدريد يرغب في ضم حارس تشيلسي
- وائل رياض عن فوز الأهلي بالقمة 113: خلصانة بشياكة
- 50 صورة ترصد صدمة جماهير الزمالك بعد خسارة القمة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. «العدل» تكشف حقيقة زيادة رسوم الزواج
30
ديسمير
2016
00:48 AM
نفى المستشار خالد النشار، المتحدث باسم وزارة العدل، صحة ما تردد عن زيادة رسوم الزواج بداية من شهر يناير المقبل، مؤكدا أن كل ما أثير بهذا الشأن شائعةوقال |النشار| في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، |إن زيادة رسوم الزواج تتم بقانون ولا يوجد هناك قانون بهذا الشأن إلى الآن|، مشددا على أن رسوم الزواج ثابتة وهي 1.5 % على الـ 100جنيه و2% على ما يفوق ذلك المبلغ.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. «العدل» تكشف حقيقة زيادة رسوم الزواج
بالفيديو.. عائدة من سوريا: الميليشيات تسيطر على كافة المرافق
منى عمر: لقاء شهري للمرأة على غرار مؤتمر الشباب مع الرئيس
بالفيديو.. داعية سلفي: أتمنى تقبيل رأس فاروق جويدة
بالفيديو.. هاني شاكر: إدارة الأهلي أحضرت 300 شخص لسب الزمالك
بالفيديو.. مستشار وزير الأوقاف: يجوز تحليل المحرمات
بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يغني للأهلي على الهواء
بالفيديو.. محمد رياض يحرج رانيا محمود ياسين على الهواء
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع