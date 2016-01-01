قالت غفران أحمد، العائدة من معارك حلب في سوريا إلى مصر، |إن الميليشيات المسلحة تسيطر على كافة المرافق، وترفض صرف المعونات لمؤيدي النظام السوري|

وأضافت |غفران| خلال لقائها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الميليشيات المسلحة منعت كافة أنواع المساعدات عن مؤيدي النظام عاما كاملا، ما أجبر الأهالي على بيع كافة ممتلكاتهم، لافتة إلى أن سعر زجاجة الزيت وصل 10 آلاف ليرة سورية بما يعادل 40 جنيها مصريا.