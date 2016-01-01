قالت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة، إن المجالس المحلية أكثر تأثيرًا في المجال الخدمي عن مجلس النواب، والذي يقوم بدوره على التشريع فقط

وأضافت أمين المجلس القومي للمرأة خلال لقائها في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أنه سيتم تفعيل الرقم القومي والقوافل الصحية كأحد أهم الأجندات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وعام 2017 سيكون عام المرأة وسيتم إقامة مؤتمر خاص بها على غرار مؤتمر الشباب الذي يعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي كل شهر، لافتة إلى أن المرأة لم تعد ضحية؛ ولكن يتم استغلالها للقيام بأعمال إرهابية.