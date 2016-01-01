أعرب محمود لطفي عامر الداعية السلفي عن أمله في لقاء يجمعه بالشاعر والأديب فاروق جويدة، قائلا: «لو تقابلت معه سأقبّل رأسه»

ووصف الداعية السلفي خلال لقائه في برنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على فضائية «LTC » تقديم حاتم نعمان، جويدة بالخلوق والمهذب، قائلا: «بستفيد من حديث جويدة على الفضائيات فعندما يتكلم عن التنوير وتجديد الخطاب الديني يتحدث بهدوء ودون عصبية».كان الشاعر فاروق جويدة أكد خلال لقاء له بالإعلامي وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم أنه لا يجوز المساس بالثوابت بزعم الحاجة إلى تجديد الخطاب الديني.