انفعل الفنان هاني شاكر؛ بسبب قيام ما يقرب من 300 شخص من جمهور النادي الأهلي بسبِّ الزمالك، عقب مباراة الفريقين، قائلا: «أنا حزين جدا على الشتيمة للزمالك من جمهور الأهلي»

وطالب |شاكر| في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، تقديم سعيد حساسين، اتحاد الكرة ووزير الرياضة باتخاذ قرار ضد مجلس إدارة نادي الأهلي، قائلا: «مجلس إدارة الأهلي أعطوا الـ 300 تذكرة لناس يشتموا الزمالك، وأنا وطّيت التليفزيون عشان أحفادي ميسمعوش الشتيمة دي مش كورة خالص إحنا نبطلها أحسن، وأنا حزين على مستوى المباراة وما حدث اليوم يقول إن القادم أسوأ، متابعا: |يا إدارة الأهلي الـ 300 اللي جبتوهم شتمونا شتيمة قذرة على الهواء، عيب».