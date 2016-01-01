قال الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف، |إن عدد المذاهب في الإسلام ليس أربعة ولكنها أكثر من ذلك|

وأضاف |عبادة| خلال لقائه في برنامج «بنحبك يا مصر» تقديم حاتم نعمان المذاع على فضائية «LTC»: «الرسول لم يفسر القرآن جملة واحدة، بل فسر بعض الآيات وترك لتابعيه حرية التفسير، قائلا «عندنا فزاعة اسمها حرام حرام.. كفر كفر.. هتدخل النار».وأكد مستشار وزير الأوقاف أنه يجوز تحليل المُحرَّم حسب الظروف الخارجة عن التحريم، فسيدنا عمر بن الخطاب رفض قطع يد السارق؛ لأن هناك ضرورة حتمية فقد يسرق السارق ليعيش لا ليقتل.