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السفارة المصرية في دمشق: حلب تشهد هدوءا نسبيا
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ديسمير
2016
21:48 PM
قال محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق: إن حلب تشهد الآن حالة من الهدوء النسبى، لافتا إلى أن الأسرة المصرية التي تم إعادتها من حلب كانت تقيم في منطقة أكثر هدوء وتعتبر من المحظوظينوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية «الحياة» أنه لا يتم التصريح لأي عائلة مصرية موجودة في سوريا بالتحرك دون التواصل مع المسئولين السوريين لتأمينهم.وأوضح: «العائلة المصرية التي عادت منذ أيام هم 15 فردا تم إعادة 11 منهم وشخص يصل مصر في الخامس من يناير ويتبقى 3 آخرين بناء على رغبتهم».
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