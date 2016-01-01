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متحدث الوزراء: قانون الاستثمار الجديد يتصدى للبيروقراطية
29
ديسمير
2016
19:49 PM
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الاستثمار الجديد يتصدى للبيروقراطية ويضع إطارا زمنيا في إرسال طلبات الترخيص لاستصدارهاوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية «الحياة» أن القانون يعالج إشكالية تخصيص الأراضى وحدد معايير التسعير، وآليات متنوعة للتيسير على المستثمرين.وأوضح أن القانون الجديد يتيح للمستثمر الحصول على الرخصة الذهبية في المشروعات القومية، لافتا إلى أن القانون الجديد خضع للعديد من المناقشات وتم الاستماع لكافة الملاحظات سواء من رجال القطاع الخاص والحكومة.وأكد أن الحكومة عازمة على تنويع وتوفير مناخ جيد للاستثمار، والاستمرار في التطوير والتحسين والقانون سيكون محل متابعة رقابية.
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