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بالفيديو.. الصيادلة: شركات الأدوية تبتز الدولة وتحرج النظام
29
ديسمير
2016
18:49 PM
قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة ليست ملكا لـ 200 ألف صيدلى المنتمين لها فقط، ولكنها مؤسسة وطنيةوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «أستاذ في الطب» المذاع على فضائية «LTC» أن شركات الأدوية امتنعت منذ أسبوعين عن توريد الأدوية للصيادلة وأنها وضعت كوتة شهرية من حصة الإنتاج لتوزيعها على الصيادلة وتلك الكوتة لا تكفي لصرف روشتتين لطبيب.واتهم شركات الأدوية بأنها تبتز الدولة وتسعى لإحراج النظام أمام المواطنين، متحديا وزير الصحة إذا كان لديه دراسة عن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية.
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