قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التقاط الصور ليس حرامًا، وهو حلال ولكن بشروط

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسأل أزهري» المذاع على فضائية «LTC»، أن التقاط الصور بالزي الشرعي حلال، وحرام إذا كانت الفتاة ترتدى ملابس مثيرة لإظهار المفاتن من جسدها.