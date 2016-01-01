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بالفيديو.. حكم الدين في المسح على الجوارب عند الوضوء
29
ديسمير
2016
16:49 PM
رد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على سؤال متصلة، تريد أن تعرف حكم الدين في مسألة المسح على الجوارب عند الوضوءقال رضا خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، إنه يمكن المسح على الجوارب في حالة نقض الوضوء، مشددًا على ضرورة لبس الجوارب على طهارة أولا.وأوضح أنه يمكن لبس الجوارب لمدة يوم فقط، وبعدها يتم تغيره في صباح اليوم التالى.
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