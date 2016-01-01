رد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على سؤال متصلة، تريد أن تعرف حكم الدين في مسألة المسح على الجوارب عند الوضوء

قال رضا خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، إنه يمكن المسح على الجوارب في حالة نقض الوضوء، مشددًا على ضرورة لبس الجوارب على طهارة أولا.وأوضح أنه يمكن لبس الجوارب لمدة يوم فقط، وبعدها يتم تغيره في صباح اليوم التالى.