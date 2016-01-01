قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن أزمة الدواء غير مرتبطة بالدولار، مشيرًا إلى أن الأزمة بدأت منذ فترة قبل تحرير سعر الصرف، وأن سوق الدواء المصرية يعاني من الأزمة من مدة تزيد عن 8 أشهر

وأضاف «مرشد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم» اليوم الخميس، أن أزمة الدواء مرتبطة بتسعيرة غير عادلة وعشوائية، موضحا أن هناك أدوية تستحق أن ينخفض أسعارها والعكس أيضًا، مؤكدًا أنه لا يمكن تثبيت نسبة ثابتة للزيادة.وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة إنشاء لجنة تسعير فورية، لدراسة وضع الأدوية المصرية، ودراسة الأسعار وتحديد نسب الزيادة العادلة.