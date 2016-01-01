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منى الشاذلي تعلن نتائج استفتاء 2016.. غدا
29
ديسمير
2016
15:49 PM
تعلن الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، نتائج استفتاء عام 2016، مساء غد الجمعة في تمام الثامنة مساءويحل كوكبة من كبار النجوم ضيوفًا ببرنامج «معكم»، ضمن فعاليات إعلان النتائج، لاستلام الجوائز، وكضيوف شرف للإعلامية منى الشاذلي.وتعتبر حلقة هذا العام امتدادًا لتقليد حلقة العام الماضى، حيث استقبلت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من النجوم في كافة المجالات خلال احتفالية إعلان نتائج الاستفتاء العام الماضي، منهم الفنانة نيللي كريم والفنان ماجد الكدواني والعالم المصري الكبير الدكتور مجدي يعقوب والفنان الكبير يحيي الفخراني والمخرج الكبير طارق العريان.
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