حالة من التأهب والحماسة تطغى على الشارع المصري مع كل ديربي مرتقب بين ناديي الأهلي والزمالك، ويتحول المشجع العادي إلى مدير فني في إمكانه وضع خطط اللعب والتشكيل بالمباراة، بما يحقق الفوز إلى ناديه- من وجهة نظره

وقد أجمع مشجعو الأهلي على التشكيل المتوقع للفريق، متمثلا في وجود شريف إكرامي في حراسة المرمى، وأحمد ججازي ورامي ربيعة وسعد سمير في الدفاع، وفي اليمين محمد هاني وعلى اليسار علي معلول، بينما يتمركز عبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد فتحي بمنطقة خط الوسط، وفي الأمام جونير أجاي ومروان محسن.بينما توقع مشجعو الزمالك تشكيل الفريق الأبيض للمباراة القمة، كالتالي: الشناوي في المرمى، الونش وعلي جبر وناصف بالدفاع، أما خط الوسط فيتمركز به إبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم وإيمن حفني وشيكابالا، وفي الأمام باسم مرسي وإستانلي وأحمد جعفر.