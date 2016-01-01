هاجم الإعلامي يوسف الحسيني، طارق عامر محافظ البنك المركزي، قائلا: «وحياة ولادك اللي بتحبهم يا شيخ تفارقنا واعمل أي حاجة تانية، أو خد مرتبك من الدولة ومتعملش حاجة»

وقال |الحسيني| خلال تقديمه برنامج «السادة المحترمون» المذاع على فضائية «ON LIVE»، «الراحل المشير عبد الحكيم عامر صنع نكسة 1967، وطارق عامر صنع النكسة الاقتصادية في 2016».