قالت الفنانة سماح أنور: |إنه لا يوجد سينما نظيفة وأخرى غير نظيفة، فهذا مصطلح خطأ|

وأضافت خلال لقائها في برنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة»، «أن مطلق مصطلح السينما النظيفة ليس من المهنة، فالحديث غير مهني، قائلة «الفنان بيقدم المشهد حسب المطلوب منه، والفن كله نظيف، وصاحب المصطلح شخص مكوجي دخيل على المجال، وتمثيل مشاهد البوس في الأفلام بيضحكني؛ لأنه موقف سخيف».