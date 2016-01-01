أكد المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي تحظى باهتمام شعبي ومتابعة كبيرة ليس في مصر فقط، ولكن في كل أرجاء الوطن العربي

وقال المعلق التونسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، مقدم برنامج |الحريف| على شاشة قناة |دي إم سي سبورت|، |إن شيكابالا نجم نادي الزمالك، يتعملق ويظهر في المباريات الكبيرة، فيتألق بقدمه اليسرى في المناسبات المهمة، وكذلك الحال بالنسبة لعبد الله السعيد نجم النادي الأهلي، فهو لاعب غني عن أي تعريف|.وأكد |خليف| أن الشوارع كلها ستكون خالية، والمقاهي والبيوت تترقب بشغف هذا الحدث الكبير، متمنيًا أن تكون المباراة ممتعة لكل الجماهير.وعند سؤاله عن ميوله لأي من الفريقين وما إن كان يشجع الأهلي أم الزمالك أجاب ضاحكًا: |أنا زمهلاوي|.وأضاف |خليف|: من بين الأهداف التي لا أنساها في مباراة القمة، هدف المعلم حسن شحاتة في شباك حارس الأهلي السابق |إكرامي|، وأتذكر عددا من أهداف محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في مرمى الزمالك.وتابع المعلق التونسي أنه لم يحظَ حتى الآن بشرف التعليق على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري، وأنه يتمنى أن ينال هذا الشرف، قائلًا: من أمنيات حياتي أن أعلق على مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وياريت ربنا يكرمنا بيها|.يشار إلى أن الجماهير المصرية تنتظر بشغف متابعة مباراة قمة الزمالك والأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مسابقة الدوري العام.