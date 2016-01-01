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بالفيديو.. طارق المغربي: جائزة الإخراج الصحفي «شرف» وكانت متوقعة
29
ديسمير
2016
04:45 AM
قال الصحفي طارق المغربي، مسئول وحدة الإخراج الصحفي بجريدة «فيتو»، والفائز بجائزة الإخراج الصحفي ضمن جوائز التفوق الصحفي لعام ٢٠١٦، |إنه كان يتوقع الفوز رغم التنافسية الشديدة، وأنه كان على قناعة تامة أن هناك شيئا مختلفا يقدمه|وأضاف، أنه يشعر بالفخر لحصوله على هذه الجائزة، مشيرا إلى أن جائزة نقابة الصحفيين شرف لمن يحصل عليها.وأوضح أن العمل بـ«فيتو» يتم في أجواء تتميز بالأريحية، وأن المؤسسة لم تتوان خلال خمس سنوات عن الدعم والمساندة والتعاون لإنجاز الأفكار وخروجها بالشكل المنشود، وهذه الأجواء كفيلة لأن ينتج الصحفي أفضل ما عنده.يذكر أن نقابة الصحفيين كرّمت أمس الأربعاء، الكاتب الصحفي طارق المغربي، بوحدة الإخراج الصحفي، الفائز بجائزة الإخراج الصحفي عن ملحق فيتو٢ بعنوان «باللغة العربية الفصحى»، والزميلة الصحفية دينا عاشور، محررة الشأن القضائي بـ«فيتو»، بشهادة تقدير عن حوارها مع المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا المشرفة عن الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢.
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